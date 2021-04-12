Самую большую в истории рыбу-пилу нашли мертвой

В американском штате Флорида найдена мертвая рыба-пила (пилорылый скат) длиной 4,9 метра. Это самая большая особь за всю историю исследований, сообщает Livescience.

В начале апреля во Флориде были замечены два мертвых пилорылых ската. Один находился в районе острова Куджо-Ки, другого обнаружили возле острова Марвин-Ки. Местные правоохранительные органы отбуксировали туши к берегу, чтобы их могли осмотреть ученые.

Одна из рыб оказалась 14-летней особью длиной 3,8 метра. Длина другой составляла 4,9 метра, что на 20 сантиметров больше самого крупного пилорылого ската, когда-либо попадавшего в руки исследователей. Как выяснилось после вскрытия, она вынашивала яйца диаметром десять сантиметров. Специалисты надеются, что им удастся установить ее возраст и репродуктивную историю.

Пилорылые скаты — яйцеживородящие рыбы, достигающие половой зрелости к 10-12 годам. Они вынашивают яйца в течение года и рожают живых мальков длиной около 70 сантиметров.

В 2015 году сообщалось, что ученым впервые удалось наблюдать девственное размножение у позвоночных животных в естественных условиях. Потомство пилорылых скатов, рожденное без помощи самцов, оказалось совершенно нормальным и приспособленным к выживанию.