Меч-рыба пронзила акулу-лисицу и погубила ее

В Ливии на пляж вынесло мертвую акулу-лисицу. Ученые установили, что ее погубила меч-рыба, сообщает The Independent со ссылкой на научный журнал Icthyological Research.

Труп рыбы, длина которой достигает четыре с половиной метра, вынесло на берег еще в апреле 2020 года. Из ее головы торчало «копье» меч-рыбы длиной около 30 сантиметров. Ученые предполагают, что особь была примерно три метра в длину. Меч-рыба пронзила голову акулы и повредила ее мозг, что и привело к гибели жертвы.

Ихтиологи утверждают, что наблюдали подобные случаи и ранее, однако считали, что это случайность. Однако за последние годы появилось все больше доказательств, что меч-рыбы используют свои «копья»-рострумы как оружие. С 2016 года было обнаружено семь акул, убитых подобным способом.

Ранее считалось, что рострум меч-рыбы служит для увеличения скорости ее передвижения и кормления потомства. Однако последние данные оставляют простор для предположений, что в случае опасности меч-рыба может пожертвовать своим «копьем», а следовательно, уменьшить скорость своего передвижения в будущем. Гипотезу подтверждает тот факт, что особи с деформированными и сломанными «копьями» остаются здоровыми и активными.

Тем не менее ихтиологи не могут до конца прояснить, убила ли меч-рыба акулу-лисицу преднамеренно или же это была случайность. Возможно, она врезалась в морскую хищницу или боролась с ней за еду.

Ранее сообщалось, что в прибрежных водах индонезийского острова Бутон рыба прыгнула в рыбацкую лодку и насквозь проткнула подростку шею. Юноша выжил.