Акула превратилась в добычу для рыбы

В сети появился ролик, на котором одну из обедавших акул съела другая рыба. Видеозаписью происшествия заинтересовался информационный портал CNN.
Редкими кадрами поделились исследователи, искавшие под водой обломки судна времен Второй Мировой войны.
На ролике видно, как больше десяти акул энергично потрошили тело погибшей рыбы-меч длиной примерно два с половиной метра.
Внезапно в кадре появился полипрон — рыба с колючими плавниками. Он заглотил маленькую акулу, оставив снаружи только длинный хвост.
Питер Остер (Peter Auster), исследователь из Коннектикутского университета, отметил, что такое зрелище можно увидеть очень редко.
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