Чайка целиком проглотила кролика и попала на видео

Морская чайка съела кролика и попала на видео. На ролик произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

Обед птицы сняла 28-летняя жительница английского города Бристоль, Ирен Мендес Крус (Irene Mendez Cruz). Она проводила каникулы на острове Скокхольм, Уэльс. Смотрители острова рассказали ей о хищном поведении чаек. Через некоторое время ей удалось снять охоту птиц на видео.

Ролик начался с кадра, на котором крольчонок прыгает по траве и ест ее. После этого камера переключилась на чайку, и в следующий момент птица внезапно хватает его клювом и начинает резко мотать головой.

Она несколько раз роняла кролика, поднимала и продолжала трясти, пока не убедилась, что он мертв. Потом птица подняла голову и прочистила горло, чтобы освободить место для своей добычи. Через несколько секунд на кадрах видны только ноги животного, а затем и они исчезают в горле чайки.

Кролик будет медленно перевариваться в зобе, что позволит ей некоторое время получать энергию. Чаще всего чайки питаются рыбой, но также охотятся на млекопитающих, других птиц и их яйца, а иногда ловят более мелких чаек и тупиков.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!