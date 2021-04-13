Белоруссия обвинила Польшу в нарушении воздушной границы

Министерство обороны Белоруссии обвинило Польшу в нарушении государственной границы, передает БЕЛТА.

Минск зафиксировал нарушение 12 апреля в 20.45. Его совершило неустановленное воздушное судно, которое затем вернулось обратно на польскую территорию.

«13 апреля в белорусское оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Польши, — сообщили в минобороны. — Ему заявили о необходимости проведения разбирательства по этому факту».

Ранее депутат Палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных обвинил Польшу в желании сделать соседнюю республику своей частью. По его словам, Польша является сухопутной державой, которая расширяется за счет поглощения сопредельных территорий.

Президент Александр Лукашенко заявил, что Варшава ведет двойную игру и предоставляет убежище «беглым предателям и экстремистам» из Белоруссии.