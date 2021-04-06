Лукашенко обвинил Польшу в героизации военных преступников и бандитов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Польшу в героизации бандитов и военных преступников, передает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что политические контакты с Польшей никогда не были идеальными. Белорусы, в силу своего менталитета, старались найти компромисс, но в Варшаве это восприняли как слабость.

В июне прошлого года Польша декларировала готовность идти Белоруссии навстречу, но затем начала обвинять ее в фальсификации выборов и предоставлять убежище «беглым предателям и экстремистам». Поляки вели двойную игру, посетовал Лукашенко.

«Последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников, проведение с этой целью мероприятий для белорусской молодежи в Бресте», — заявил президент.

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Он добавил, что в Гродно также прошла подобная акция, в ней участвовала «деструктивная группа этнических поляков под руководством отдельных деятелей так называемой польской эмиграции».

Лукашенко отметил, что «весь этот шабаш» проходит в год 80-летия начала Великой Отечественной войны. «Причем особенно усердствует в героизации бандитов Армии Крайовой стремительно теряющая поддержку в обществе консервативная партия политиканов. То есть это внутренняя проблема уже в Польше», — пояснил он.

В конце марта в Белоруссии завели дело на главу Союза поляков Анжелику Борис. В генпрокуратуре заявили, что организация проводила в Гродно мероприятия «по чествованию участников антисоветских бандформирований, совершавших грабежи и убийства мирного населения». Союз поляков Белоруссии назвал действия властей актом запугивания польского меньшинства.