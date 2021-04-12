Польшу обвинили в желании сделать Белоруссию своей частью

Депутат Палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных обвинил Польшу в желании сделать соседнюю республику своей частью. Об этом он заявил в эфире ОНТ.
По словам депутата, Польша является сухопутной державой, которая расширяется за счет поглощения сопредельных территорий.
«Она не допускает существования национальных меньшинств. Она переделывает население, которое попало в их зону влияния, под титульную нацию», — сказал Савиных.
Для Белоруссии же всегда были характерны терпимость и многокультурный код, продолжил парламентарий. «И отсюда конфликт с поляками, потому что поляки хотели бы видеть нас не многокультурной, многонациональной страной, а частью польского истеблишмента, говорящего на польском языке, преимущественно католического», — добавил Савиных. Именно для этого, утверждает депутат, выдаются карты поляка.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обрушился с критикой на Польшу. Он заявил, что Варшава ведет «двойную игру», предоставляет убежище «беглым предателям и экстремистам» из Белоруссии, а также героизирует военных преступников и бандитов времен Великой Отечественной войны.