Самая красивая женщина в мире снялась в бикини для рекламы популярного бренда

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, стала героиней новой рекламной кампании бренда Michael Kors. Снимок появился на ее странице в Instagram.

Известно, что съемка приурочена к выпуску новой коллекции одежды и аксессуаров марки весенне-летнего сезона 2021 года. Так, на размещенном в сети кадре 24-летняя знаменитость запечатлена в бикини коричневого цвета и зеленой юбке с разноцветным поясом. Ее образ дополнили салатовая сумка упомянутого бренда, браслеты, серьги и колье. Публикация набрала 1,4 миллиона лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Ты такая милая!», «Невероятно красивая женщина!», «Я люблю тебя, Белла!», «Великолепна», «Очень горячо», — писали они.

Ранее в апреле Белла Хадид снялась в прозрачном топе для люксового бренда. На опубликованном кадре модель позирует на темном фоне. На ней — прозрачный сверкающий топ с короткими рукавами, полностью обнажающий ее грудь, черная юбка длины миди и капроновые колготки со стрелками. Фотография является частью рекламы новой летней коллекции люксового бренда Mugler 2021 года.