Самая красивая женщина в мире снялась в обнажающем грудь топе

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, поделилась фото в откровенном образе и порадовала фанатов. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 25-летняя знаменитость позирует на территории своего дома. На ней — топ-рубашка, частично обнажающий ее грудь, кожаные коричневые брюки на низкой посадке и сапоги такого же цвета. Образ Хадид дополнили бежевая сумка бренда Michael Kors, а также несколько браслетов, подвеска и серьги. Публикация набрала 880 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид супермодели в комментариях. «Икона стиля», «Твоя улыбка делает мой день ярче», «Самая прелестная во всем мире», «Ты такая горячая, боже», «Почему ты такая красивая, это несправедливо», — восхищались они.

Ранее в марте Белла Хадид снялась топлес для рекламы популярного бренда Marc Jacobs. Съемка была приурочена к выпуску линейки солнцезащитных очков марки. Так, на одном из фото знаменитость запечатлена топлес и с очками в черной оправе на голове.