В бытовых вещах обнаружили вред для мозга

Ученые Байройтского университета в Германии выяснили, что пластификаторы, содержащиеся во многих предметах быта, могут нарушать важные функции человеческого мозга. Статья исследователей опубликована в журнале Communications Biology.

В ходе экспериментов специалисты обнаружили, что даже небольшие количества пластификатора бисфенола А и бисфенола S нарушают передачу сигналов между нервными клетками в мозге рыб. По мнению авторов научной работы, подобное влияние они могут оказывать и на нервную систему человека, поэтому необходимо разработать пластификаторы, не представляющие вреда для организма.

Часть нейронов мозга передают сигналы, запускающие состояние возбуждения в нижележащих клетках, другие клетки мозга выполняют функцию торможения. Координация возбуждения и торможения важна для здоровой центральной нервной системы, однако пластификаторы нарушают баланс. Повреждения не проявляют себя сразу, но спустя месяц воздействия ущерб становится очевидным. Это происходит из-за того, что бисфенолы влияют на потенциал действия нейронов, изменяя передачу сигналов через синапсы.

Основное внимание в исследовании было уделено двум крупнейшим нервным клеткам в мозгу рыб — клеткам Маутнера. Они объединяют все сенсорные стимулы, быстро запуская реакцию бегства при приближении хищников.

Бисфенолы содержатся в упаковках пищевых продуктов, пластиковой посуде, бутылках для питья, игрушках, зубных пломбах и детских куклах.