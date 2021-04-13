Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал свои самые любимые фильмы о космосе в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. Выпуск доступен на YouTube.

Рогозин выделил две любимые кинокартины «Укрощение огня» и «Салют-7». «И третий фильм еще не снят, он будет скоро снят — это наш совместный проект с Первым каналом», — отметил он.

В июне 2020 года Рогозин стал одним из создателей героической кантаты, посвященной Великой Отечественной войне. Рогозин написал стихи и сценарий 40-минутного музыкального фильма. Кантата рассказывает о нападении гитлеровской Германии на СССР, первых месяцах войны, подвигах Зои Космодемьянской и панфиловцев.