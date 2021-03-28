Рогозин опубликовал снимок Суэцкого канала из космоса

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал у себя в Twitter снимок Суэцкого канала.

«Суэцкий канал, съемка спутником "Ресурс-П". Суперконтейнеровоз пока на мели», — написал он.

23 марта гигантское судно Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала, полностью его заблокировав. Оно преграждает путь уже 321 судну. Через несколько дней контейнеровоз удалось немного подвинуть, в итоге его решили разгрузить.

Посол России в Египте Георгий Борисенко заявил, что Москва готова оказать Каиру помощь в освобождении застрявшего в Суэцком канале судна.