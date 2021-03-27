Рогозин ответил на призыв Маска к ядерной бомбардировке Марса

Призывы к терраформированию планет, звучащие, в частности, от главы компании SpaceX Илона Маска, являются лишь прикрытием для выведения ядерного оружия в космос. Об этом в субботу, 27 марта, в своем Telegram-канале сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Терраформирование планет — это процесс их преобразования для создания условий, как на Земле. В последние годы Илон Маск не раз называл лучшим и самым быстрым способом терраформирования Марса сброс в определенных районах планеты термоядерных зарядов.

По мнению Дмитрия Рогозина, тот, кто призывает к терраформированию Марса или других планет, понимает, что это лишь предлог, необходимый для того, чтобы вывести в космос ядерное оружие. И это оружие если и пригодится, то, как считает Рогозин, лишь для того, чтобы терраформировать Землю, «причем навсегда».

31 июля 2018 года сообщалось, что планетологи Колорадского университета в Боулдере (США) выяснили, что терраформирование Марса в ближайшем будущем невозможно. Это объясняется тем, что породы и полярные шапки Красной планеты содержат мало углекислого газа, необходимого для создания плотной и теплой атмосферы.