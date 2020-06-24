Рогозин написал сценарий и стихи к фильму о Великой Отечественной войне

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин стал одним из создателей героической кантаты, посвященной Великой Отечественной войне. Рогозин написал стихи и сценарий 40-минутного музыкального фильма, который опубликован на его канале в YouTube.

Кантата рассказывает о нападении гитлеровской Германии на СССР, первых месяцах войны, подвигах Зои Космодемьянской и панфиловцев.

«Родина, ты героев во славу себе воспитала, и нет крепости, чтоб без боя с фашистами пала», — говорится в начале произведения.

По словам Рогозина, изначально фильм задумывался как посвящение Зое, но постепенно замысел расширялся. «Часто мы видим фильмы, в которых война превращалась в историю одиночки, который обязательно завязывал роман с девушкой, потом совершал какой-то подвиг, а потом злые офицеры НКВД с ним расправлялись. Этот сюжет бытует из одного фильма в другой, и, конечно, ничего, кроме раздражения, это не вызывало», — объясняет он в видео под названием «Как создавалась кантата "1941-й"».

Музыку к произведению написал музыкант, лидер группы Motor-Roller Ильяс Аутов. Он же исполнил вокальные партии. Партитуру записали сводный алматинский оркестр и оркестр московского театра «Эрмитаж».

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