В России спикер гордумы поздравил граждан с началом войны и объяснился

Спикер городской думы Тобольска Андрей Ходосевич поздравил присутствующих на официальном мероприятии в честь Дня памяти и скорби с началом войны. Видеозапись его выступления опубликовало URA.RU в своем сообществе во «ВКонтакте».

На кадрах Ходосевич произносит, что страна вспоминает соотечественников, погибших во время Великой Отечественной войны за свободу и независимость государства. «Ну, с праздником, и в то же время с началом войны всех», — говорит он.

Позднее Ходосевич объяснился, его комментарий радиостанции «Говорит Москва» передал официальный представитель Тобольской гордумы. Ходосевич пояснил, что выступал на открытии аллеи Героев Советского Союза в Тобольске. Он испытал «волнение и гордость за земляков, которые сыграли роль» в победе в Великой Отечественной войне, из-за чего оговорился.

В феврале губернатор Оренбургской области Денис Паслер также оговорился в выступлении перед ветеранами и пожелал, чтобы «каждую семью затронула война». В пресс-службе главы региона объяснили, что Паслер волновался во время произнесения речи на концерте в честь старта Года памяти и славы, однако присутствующие в зале поняли, что это была оговорка, и поддержали его аплодисментами.

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