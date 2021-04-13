Киев занял второе место в мире по загрязнению воздуха

Киев оказался на втором месте среди городов мира по уровню загрязнения воздуха. Об этом 13 апреля сообщает издание «Главред» со ссылкой на экологический ресурс Iqair.

По данным на 13:00, показатель загрязнения воздуха в Киеве составил 155, превысив допустимую норму в три раза. Воздух в городе оценили как нездоровый или нездоровый для чувствительных групп населения.

Вслед за Киевом идут китайские Ухань и Гуанчжоу. На первом месте оказался Катманду (Непал).

В феврале украинская столица вошла в топ-20 городов с самым грязным воздухом в мире. Уровень диоксида серы был выше нормы в три раза, а диоксида азота — в пять-семь раз.

В апреле прошлого года Киев ненадолго стал городом с самым грязным воздухом в мире из-за лесного пожара в районе Чернобыльской АЭС.