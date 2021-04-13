ЛНР назвала Запад координатором преступления против украинцев

Представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе на переговорах по Донбассу Родион Мирошник назвал «западное сообщество» координатором преступлений против украинцев, передает РИА Новости.

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Он пояснил, что преступлением являлось объявление Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе в 2014 году.

«Без поддержки США это преступление не могло бы так долго оставаться безнаказанным и без адекватной реакции западного сообщества. Они тоже являются соорганизаторами и координаторами этого преступления против украинского населения», — сказал Мирошник.

Он отметил, что решение о силовой операции вывело противостояние на Украине на уровень внутреннего вооруженного конфликта, «повлекшего тысячи и тысячи жертв и полную перезагрузку системы власти».

Ранее заместитель председателя Общественной палаты самопровозглашенной Донецкой народной республики Екатерина Мартьянова назвала событие, которое стало точкой невозврата в истории конфликта в Донбассе.