В Совфеде отреагировали на новость о возможном повышении налогов

Совет Федерации не получал от правительства России никаких предложений по возможному повышению налогов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова зампреда комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина.

Таким образом он отреагировал на новость Bloomberg о том, что российские власти обсуждают различные меры для восстановления экономики, в том числе, повышение налогов. «Инициатив от Совета Федерации по этому поводу тоже нет никаких. Мы придерживаемся той позиции, которую сформулировал ранее президент России, по наложению моратория на фундаментальные, глобальные изменения в Налоговом кодексе», — сказал Рябухин.

Он добавил, что власти, наоборот, работают в сторону снижения налогового обременения в контексте поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Bloomberg отмечал, что экономика России сократилась не так сильно, как во многих других странах. При этом власти хотят ускорить восстановление на фоне думских выборов, падающих доходов населения и угроз новых санкций. Ранее Минфин назвал налоги для россиян низкими. В ведомстве заявили, что граждане платят почти меньше всех в мире.