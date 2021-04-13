Девушка нашла пугающие предметы в тайнике под плитой

Пользовательница видеоплатформы TikTok с ником @Live_Ex_Dream рассказала, как нашла пугающие предметы в тайнике под кухонной плитой. Ролики с ее историей собрали сотни тысяч просмотров в соцсети.

Как-то раз девушка заметила, что деревянная панель под плитой упала. Под ней оказалось небольшое пространство, в котором лежал грязный серебристый ящик для инструментов. Внутри него оказался розовый металлический цилиндр, напоминающий отрезок трубы. Блогер решила посмотреть, не хранится ли в тайнике еще что-то, и нашла несколько ножей.

«Я теперь буду искать в интернете нераскрытые преступления в моем районе», — мрачно пошутила она в подписи к ролику.

В следующем ролике @Live_Ex_Dream надела перчатки и достала все предметы из-под плиты. Она добавила, что все обнаруженное похоже на набор для барбекю, однако это не объясняет, почему он был запрятан под плиту и зачем в кейсе лежала труба.

В комментариях она написала, что связывалась с полицией, однако ее находки не заинтересовали правоохранителей.

Также блогер нашла за раковиной несколько сломанных секс-игрушек, а за унитазом — гору скомканной бумаги со списками юзернеймов.

Комментаторы пошутили, что прошлые владельцы дома специально придумывали, какие странные и пугающие вещи стоит оставить. Они иронично призвали @Live_Ex_Dream поискать скрытые камеры.

Ранее пользовательница TikTok @hippieloumom рассказала, как ее мать проснулась после страшного сна о тайной комнате у них дома и обнаружила потайную дверь. Серия видео об этом собрала миллионы просмотров.