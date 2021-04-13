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Появились подробности смерти российской школьницы после разговора с завучем

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Одноклассники пятиклассницы Даши из Рубцовска Алтайского края, которая умерла после разговора с завучем, рассказали новые подробности истории. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По словам учеников, еще до беседы с завучем телефон, принадлежащий девочке, проверила ее классная руководительница. Они рассказали, что снимали одноклассника, который оттирает корректор тряпкой. Его лицо в кадр не попало.

«По TikTok ее не спалили, это видео нашли у нее в галерее. Наш классный руководитель проверила телефон — и все», — рассказали дети.

Сейчас выясняется, почему сотрудники лицея изучали телефон школьницы.

11 апреля сообщалось, что ученица пятого класса из города Рубцовска Алтайского края умерла после разговора с завучем. Утверждается, что завуч вызвала 12-летнюю девочку в свой кабинет и отругала за ролик в TikTok. Якобы уже через час, придя домой, девочка почувствовала себя плохо. Причина ее смерти неизвестна.

В пресс-службе правительства Алтайского края заявили, что по сообщению о смерти ребенка проводится проверка. В понедельник, 12 апреля, уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева и представители местного Минобрнауки отправятся в Рубцовск, чтобы разобраться в ситуации.

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