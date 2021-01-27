Школьница использовала подаренную ей бомбу для ванны и едва не умерла

Школьница из английского города Вулверхемптон, графство Уэст-Мидлендс, едва не умерла после того, как воспользовалась бомбой для ванны с содержанием молока. Об этом сообщает издание The Mirror.

13-летняя Эмелия Брейн (Emelia Brain) c раннего возраста страдает сильной аллергией на молоко. Тесты выявили у нее аллергию на все молочные продукты, яйца, лесные орехи и холод. Кроме того, Брейн болеет астмой. Ей приходится внимательно подходить к выбору еды и косметики.

15 января школьница прочитала состав на этикетке бомбы для ванны, которую она получила в подарок. Брейн убедилась, что она не содержит аллергенов, и применила ее по назначению.

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Через полторы минуты после того, как девочка залезла в ванну, она начала звать на помощь. Родители прибежали и увидели, что дочь задыхается и хватается за горло. Они вызвали скорую помощь и впрыснули девочке десятикратную дозу лекарства от астмы из ингалятора.

Врачи приехали в течение пяти минут и вкололи пациентке антигистаминное средство и адреналин. Брейн увезли в больницу, где ей назначили большую дозу стероидов.

Мать девочки Мария (Maria) пришла в ужас от мысли, что могло бы случиться, если бы у Эмелии произошел анафилактический шок, когда она была бы дома одна.

Сейчас школьница полностью восстановилась после произошедшего. Убедившись в том, что их дочь в безопасности, родители Брейн прочитали состав на упаковке от бомбы для ванны и обнаружили, что в ней содержалось молоко, однако аллергены не были выделены жирным шрифтом, как это делается на пищевой продукции.

Теперь семья требует обязать производителей косметики указывать наличие аллергенов в составе жирным шрифтом.

Ранее сообщалось, что прохладный воздух едва не убил жителя американского штата Колорадо, принявшего горячий душ. Как выяснилось, в прошлом мужчина жил на тропическом острове в Микронезии, а после переезда в Колорадо, где зимой температура опускается ниже нуля, у него развилась холодовая аллергия.