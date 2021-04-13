Онищенко призвал закрыть Турцию для россиян на все лето

Ограничение авиасообщения с Турцией надо продлить на все лето. Такую оценку озвучил бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

«У них медицины нет, все раздроблено, у них тяжелая ситуация [с заболеваемостью коронавирусом], инфраструктура разрушена», — заявил он. Депутат призвал россиян самим отказаться от поездок в Турцию вне зависимости от того, закрыты перелеты или нет.

Онищенко также предложил сохранить полеты только для бизнеса, так как, по его мнению, необходимо совместно поднимать экономику, а «не кормить нашими деньгами экономику Турции».

Ранее стало известно, что Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, регулярное авиасообщение будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе — сохранится по одному рейсу из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг связь данного решения с визитом президента Украины Зеленского в Стамбул. Во время встречи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил украинскому президенту непризнание «аннексии» Крыма. Он также отметил важность сотрудничества и подтвердил стратегическое партнерство между странами.