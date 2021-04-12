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Песков опроверг связь приостановки полетов в Турцию с визитом Зеленского

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг связь решения о приостановке полетов в Турцию с визитом украинского лидера Владимира Зеленского в Анкару. Он ответил на соответствующий вопрос РИА Новости.

«Нет. Это связано с тревожной эпидемиологической ситуацией», — сказал Песков.

12 апреля заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что Россия решила ограничить авиасообщение с Турцией из-за обострившейся эпидемиологической обстановки в стране. По ее словам, регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе. Так, сохранится по одному рейсу из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву. Перелеты будут ограничены на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня.

В субботу, 10 апреля, в Стамбуле начались переговоры президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. В ходе встречи турецкий лидер отметил важность сотрудничества и подтвердил стратегическое партнерство между странами.

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