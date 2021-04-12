Кремль ответил на слова госсекретаря США об агрессии России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова госсекретаря США Энтони Блинкена об «агрессивных действиях» России. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 12 апреля.

«Определенная происходит девальвация подобных фраз. Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных и агрессивных действий, угрозы заставить заплатить цену — чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента вновь отметил, что Россия ни для кого не представляет угрозы.

Ранее в понедельник сенатор Сергей Цеков назвал лицемерным заявление госсекретаря СШ. Он напомнил, что США проводят различные учения далеко за пределами своих границ. США являются угрозой и для мирового сообщества, и конкретно для Украины, заключил парламентарий.

Ранее Энтони Блинкен заявил о том, что если Москва продолжит «агрессивные и безответственные» действия на границе с Украиной, то президент США Джо Байден «сдержит свое слово» и предпримет ответные шаги.

Между тем в Кремле объяснили, что российские войска концентрируются у границ Украины в целях обеспечения безопасности РФ в случае перехода Киева к силовому сценарию. Песков отметил, что Украина превращается во взрывоопасный регион.