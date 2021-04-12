В Совфеде заявление Блинкена сочли лицемерным

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков счел лицемерным заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о ситуации на Украине. Об этом он заявил в беседе с RT.

В частности, сенатор указал на то, что США проводят различные учения далеко за пределами своих границ, и напомнил о расширении НАТО к территории России. Поэтому подобные заявления вызывают возмущение и выглядят лицемерно, отметил он.

«Именно потому, что они это делают, мы вынуждены держать наши вооруженные силы на высоком уровне боеготовности», — сказал Цеков. При этом, по его словам, Россия никому не угрожает. В свою очередь, США являются угрозой и для мирового сообщества, и конкретно для Украины.

Ранее Энтони Блинкен заявил о том, что если Москва продолжит «агрессивные и безответственные» действия, то президент США Джо Байден «сдержит свое слово» и предпримет ответные шаги. В частности, Вашингтон серьезно обеспокоен действиями России на границе с Украиной, где сейчас сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо с 2014 года.

После этого первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что обострение отношений в связи с ситуацией на востоке Украины провоцируется США. А депутат Госдумы Руслан Бальбек рассказал о готовности России «дать Западу по зубам» в случае вмешательства во внутренние дела.