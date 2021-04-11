Турция захотела мирного разрешения споров России и Украины

Турция хочет, чтобы Россия и Украина как можно скорее разрешили свои споры мирным путем. Заявление об этом турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана публикует ТАСС со ссылкой на газету «Миллиет» в воскресенье, 11 апреля.

«Вчера мы встречались с президентом Украины [Владимиром Зеленским]. Мы хотим, чтобы они как можно скорее разрешили свои споры мирным путем, и мы прилагаем усилия в этом направлении», — сказал Эрдоган.

Ранее власти Турции подтвердили стратегическое партнерство с Киевом и непризнание «аннексии» Крыма. Кроме этого, глава Турции отметил важность сотрудничества между странами и подтвердил стратегическое партнерство между Турцией и Украиной.

После этого глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель позвал Эрдогана в Крым, чтобы тот тем самым проявил мудрость и мужество. Гемпель отметил, что турецким регионам пора бы начать выстраивать экономические отношения с полуостровом, а властям Турции — признать Крым российским, поскольку он юридически и фактически стал неотъемлемой частью страны.