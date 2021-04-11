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Эрдогана позвали в Крым

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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель позвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Крым, чтобы тот тем самым проявил мудрость и мужество. Об этом Гемпель рассказал РИА Новости.

«Крым открыт, Россия стремится вести открытый диалог со всеми государствами, выстраивая добрососедские отношения», — сказал он, отметив, что пока все высказывания турецкого лидера в адрес крымчан были недальновидными и оскорбительными.

Гемпель отметил, что турецким регионам пора бы начать выстраивать экономические отношения с полуостровом, а властям Турции — признать Крым российским, поскольку он юридически и фактически стал неотъемлемой частью страны. Депутат также рекомендовал Эрдогану обратить внимание на «национал-радикальное руководство Украины», которое устраивает блокады полуострова и тем самым нарушает права человека.

Ранее власти Турции подтвердили стратегическое партнерство с Киевом и непризнание «аннексии» Крыма.

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