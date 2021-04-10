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Зеленский пожаловался Эрдогану на «милитаризацию» Крыма

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Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану на «милитаризацию» Крыма, пишет РИА Новости.

На брифинге по итогам встречи с Эрдоганом в Стамбуле Зеленский рассказал, что проинформировал турецкую сторону о ситуации в Донбассе и Крыму. Он также поблагодарил Эрдогана за готовность присоединиться к инициативе по «крымской платформе» и принять участие в ее инаугурационной части 23 августа в Киеве.

Ранее в ходе переговоров турецкий лидер Реджеп Эрдоган подтвердил украинскому президенту Владимиру Зеленскому непризнание «аннексии» Крыма. Также отмечалось, что президенты обсудили ситуацию на востоке Украины — Эрдоган выразил уверенность, что конфликт можно урегулировать мирным путем. Кроме этого, глава Турции отметил важность сотрудничества между странами и подтвердил стратегическое партнерство между Турцией и Украиной.

10 апреля прошла встреча президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского в Стамбуле. Сообщалось, что переговоры проходят во дворце Хубер.

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