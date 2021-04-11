В Крыму оценили обещание Эрдогана Зеленскому

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов оценил в беседе с РИА Новости обещание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана помочь вернуть Крым лидеру Украины Владимиру Зеленскому.

По его словам, поддержка Турцией «Крымской платформы» напоминает сцену из поэмы Вергилия «Энеида». «Когда вслед за троянским жрецом хочется воскликнуть: "Бойтесь данайцев, дары приносящих"», — подчеркнул Молохов, отметив, что Эрдоган имеет свои внешнеполитические цели и в его планы не входит «сохранение Крыма в киевской орбите влияния».

Он отметил, что с таким союзником, как Турция, Зеленскому и врагов не надо. «Пресловутая "Крымская платформа" с участием Анкары быстро превратится в дырявое корыто», — заключил Молохов.

Ранее Зеленский пожаловался своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану на «милитаризацию» Крыма. На брифинге по итогам встречи с Эрдоганом в Стамбуле Зеленский рассказал, что проинформировал турецкую сторону о ситуации в Донбассе и Крыму. Он также поблагодарил Эрдогана за готовность присоединиться к инициативе по «крымской платформе» и принять участие в ее инаугурационной части 23 августа в Киеве.

10 апреля прошла встреча президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского в Стамбуле. Сообщалось, что переговоры проходят во дворце Хубер.