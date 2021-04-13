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Пушков возмутился поздравлением Госдепа с Международным днем космонавтики

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Глава комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков возмутился поздравлением Госдепа США с Международным днем полета человека в космос. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«День — международный, а достижение — наше, нашей страны, наших ученых. Но сказать: "Первого человека в космос отправил СССР" — так сказать Госдеп не может себя заставить. Просто не может», — написал сенатор.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин раскритиковал публикацию Госдепартамента США о Дне космонавтики, в которой не упоминается советский космонавт Юрий Гагарин. «Засранцы. Сверхдержавы так себя не ведут», — прокомментировал он пост Госдепа, в котором не упоминается СССР и прикреплено фото одного из американских астронавтов с флагом США.

12 апреля в мире отмечают Международный день полета человека в космос. В России памятную дату называют Днем космонавтики. В 1961 году на орбиту ракетой-носителем был выведен корабль «Восток-1». На нем находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, совершившим полет в космос. Длительность полета составила 1 час 48 минут. Приземление произошло в селе Узморье.

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