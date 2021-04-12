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Рогозин раскритиковал Госдепартамент за публикацию о Дне космонавтики

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Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин раскритиковал публикацию Госдепартамента США о Дне космонавтики, в которой не упоминается Юрий Гагарин. Об этом он написал в Twitter.

В публикации американского ведомства говорится, что сегодня по всему миру отмечают 60-летие пребывания человека в космосе. Имя первого космонавта Госдеп не упомянул. В посте также не указано, что первым человека в космос запустил СССР, а на прикрепленной фотографии запечатлен один из американских астронавтов с флагом США на рукаве скафандра. «Засранцы. Сверхдержавы так себя не ведут», — написал Рогозин.

12 апреля в мире отмечается Международный день полета человека в космос, в России памятную дату называют Днем космонавтики. 60 лет назад ракета-носитель вывела на орбиту корабль «Восток-1». На его борту находился советский космонавт Юрий Гагарин, который стал первым человеком, совершившим полет в космос. Длительность полета составила 1 час 48 минут. В России День космонавтики отмечается с 1962 года.

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