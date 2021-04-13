Россиянин пробил колесо в дорожной яме и посадил в ней редис

Житель Южно-Сахалинска Владимир Ильин пробил колесо в дорожной яме на улице Авиационной, после чего посадил в ней редис. Таким образом россиянин попытался привлечь внимание властей и общественности к проблеме. Об этом пишет ASTV.ru.

Как рассказал мужчина, сначала он пробил колесо своего автомобиля, а впоследствии ему постоянно приходилось объезжать яму. Потом он решил, что с ней необходимо как-то бороться. Автолюбитель купил специальную землю, посадил в яме редис, а видео с процессом загрузил в социальные сети. Выращенные овощи он пообещал подарить губернатору области и министру транспорта и дорожного хозяйства. При этом мужчину оштрафовали за выход на проезжую часть.

На следующий день Владимир обнаружил на дороге свежие заплатки. По словам соседей, дорожники вели работы с пяти часов утра. «Сегодня все удивились, увидев ровную дорогу. <...> Народ пишет мне адреса с ямами, после того как видео с результатом увидели», — рассказал россиянин.

Отмечается, что челлендж подхватили люди из разных городов. В комментариях к видео сахалинца они обещали посадить в своих дорожных ямах подсолнухи или репу.

Ранее на одной из улиц города Пензы в асфальте образовалась большая яма. Местные жители обсудили произошедшее в сети, назвав углубление «порталом в другое измерение». Россияне удивились глубине ямы, отметив, однако, что подобное происходит в городе не в первый раз. По данным властей, причиной обрушения асфальта стал провал канализационного коллектора.