В российском городе появился «портал в другое измерение»

На одной из улиц города Пензы в асфальте образовалась большая яма. Местные жители обсудили произошедшее в сети, назвав углубление «порталом в другое измерение». Об этом стало известно из публикации в сообществе «Сова Пенза Авто» во «ВКонтакте».

Яма появилась на проезжей части на проспекте Строителей недалеко от торгового центра «Олимп». Вскоре проблемный участок огородили, а автор публикации призвал горожан быть осторожными. Россияне удивились глубине ямы, отметив, однако, что подобное происходит в городе не в первый раз. Другие участники обсуждения предложили не ремонтировать проблемный участок и начать строить метро. «Заколдованное место прям!», «Вот это ямка», «Там давно мост пора строить», «Черная дыра во времени», «Походу вулкан», — написали жители.

Сложившуюся ситуацию прокомментировали в городской администрации. По данным властей, причиной обрушения асфальта стал провал канализационного коллектора. На место аварии отправили сотрудников коммунальной службы, которые должны ликвидировать последствия и восстановить покрытие дороги.

В ноябре 2020 года яма образовалась на тротуаре около торгового центра «Славянский» в Смоленске. Местные журналисты назвали углубление «порталом в подземелье» и «вратами в ад». Тогда участок обнесли красно-белой лентой, предупреждающей об опасности.

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