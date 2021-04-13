На Ямале зафиксировали аномальную температуру

В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировали аномальную для первой декады апреля температуру — на восемь-десять градусов выше нормы. Об этом заявил руководитель регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин, передает ТАСС.

Он пояснил, что потепление связано с «теплыми массами с Атлантики». Повышение температуры может привести к более раннему закрытию зимних автомобильных дорог, которые связывают населенные пункты региона. Кошкин добавил, что подобные температурные аномалии наблюдаются в регионе примерно раз в девять лет.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал регион с «невероятной» температурной аномалией весной. По его словам, весна на три недели раньше пришла в Ямало-Ненецкий автономный округ — температура там превышает 10-12 градусов. Обычно так происходит в конце апреля.