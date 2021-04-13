Украина призвала Запад усилить санкции против России

Киев ожидает от Запада действий, а не политических призывов, в том числе усиления санкций против России и «Северного потока-2», заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала ICTV. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ожидаем действий, важно говорить об усилении санкций, важно говорить о потенциальном введении санкций против узкого круга [президента России Владимира] Путина, важно говорить сегодня о прекращении "Северного потока-2"», — отметила Стефанишина.

Ранее правительство Украины ужесточило санкции против России, запретив ввоз из страны пшеницы, ржи и подсолнечного масла. В обновленный перечень запрещенных к ввозу на Украину товаров вошли газетная и туалетная бумага, крафт-бумага, косметические салфетки, полотенца для рук, скатерти, моющие средства, ящики, коробки, мешки, пакеты, инструменты для бурения, колеса и их части и другое.