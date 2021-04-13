Россиянам назвали способ вернуть потраченные на отпуск в Турции деньги

Ростуризм разъяснил путешественникам, потратившимся на отпуск в Турции и Танзании, как вернуть деньги за отмененные поездки. Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального агентства по туризму.

Так, россиянам рассказали, что они могут обратиться в место приобретения путевки и потребовать возврата средств в соответствии с гражданским законодательством России и законодательством о защите прав потребителей.

Кроме того, одним из способов решения проблемы назвали обмен тура на альтернативный. Например, возможен выбор другого направления без изменения сроков поездки или перенос путешествия на другие даты с сохранением выбранной страны. При этом, отметили в Ростуризме, внесенные за путевку средства будут храниться у туроператора.

Также эксперты отметили, что туристам, которые собираются отправиться в Турцию или Танзанию после 1 июня, когда планируется возобновление авиасообщения, необходимо отслеживать информацию об эпидемиологической обстановке в странах. В случае введения ограничений на международные рейсы и отмены поездки денежные средства возвращаться не будут.

Ранее Ростуризм назвал варианты возвращения туристов из Турции и Танзании. Так, россияне, которые уехали на отдых в рамках тура, и те, кто отправился самостоятельно, смогут планово вернуться домой. Организованные туристы смогут вернуться досрочно по согласованию с оператором.

Вечером 12 апреля стало известно, что Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за усугубления эпидемиологической обстановки в стране. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе. Так, сохранится по одному рейсу из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.