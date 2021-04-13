«ВКонтакте» заблокировала страницу ФСИН

Модераторы «ВКонтакте» заблокировали официальную страницу Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию социальной сети.

При попытке зайти на страницу ФСИН пользователи видят сообщение «Сообщество заблокировано в связи с возможным нарушением правил сайта». Журналисты Telegram-канала Mash написали, что такая плашка появилась после того, как в паблике опубликовали пост о сборе пожертвований.

По словам представителей «ВКонтакте», у модераторов появились опасения по поводу того, что к странице получили доступ люди, не имеющие отношения к федеральному ведомству.

«Обезопасили сообщество на время выяснения всех нюансов. Как только оно будет у официальных лиц, восстановим его», — отметили в пресс-службе социальной сети.

Вскоре после блокировки во ФСИН опровергли информацию о том, что сообщество имело какое-либо отношение к ведомству, пишут «РИА Новости». Представители Федеральной службы исполнения наказаний отметили, что никогда не регистрировали группу во «ВКонтакте» и неоднократно направляли в администрацию соцсети просьбы удалить эту страницу.

В конце февраля во «ВКонтакте» произошел крупный сбой. 69 процентов тех, кто сообщил о неполадках, столкнулись с невозможностью зайти на сайт. 27 процентов пользователей испытали сложности с отправкой и получением сообщений. Некоторые также сообщили о том, что не смогли авторизоваться в соцсети.