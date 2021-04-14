Армения договорилась с Россией о покупке миллиона доз «Спутник V»

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявила, что республика смогла договориться с Россией о покупке одного миллиона доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает «Sputnik Армения».

По ее словам, до настоящего времени в страну поступали лишь небольшие партии препарата, тогда как заключенный контракт позволит привить до 20 процентов граждан. «Пользуясь случаем, хочу заявить о важности участия в вакцинации. Прививки дадут возможность избежать тяжелых случаев болезни и летального исхода», — сказала Аванесян.

Она напомнила, что помимо российского препарата в страну уже осуществляются поставки шведско-британской вакцины AstraZeneca, которую планируют использовать для вакцинации жителей старше 55 лет.

Первые образцы вакцины «Спутник V» Армения приняла еще в конце ноября 2020 года. Ни одного случая проявления побочных эффектов у привившихся зафиксировано не было. Министерство здравоохранения республики одобрило использование препарата 1 февраля.

8 апреля о скорой поставке «Спутник V» также сообщил президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Он заявил, что Россия отправит в республику около 62 тысяч доз вещества партиями в два этапа.