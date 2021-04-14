Пентагон объяснил отправку американских военных в Германию

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США объяснил отправку 500 американских военных в Германию, пишет ТАСС.

Он заявил, что, по мнению Вашингтона, отправка военных «укрепит потенциал во всех сферах». «Задача в том, чтобы направить многоцелевую группу в совместную организацию театров военных действий в Висбадене, Германии», — сказал Уолтерс.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с немецкой коллегой в Берлине Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщил, что США отправят больше военных на территорию Германии. Вашингтон намерен расширить сотрудничество по разведывательным и военным каналам и отправят в ФРГ дополнительно 500 военнослужащих.

Член комитета бундестага Германии по обороне Александер Ной в свою очередь выразил мнение, что такое решение Вашингтона может подтолкнуть радикалов в Киеве к военным действиям в Донбассе. По его мнению, эскалация по линии разграничения в Донбассе крайне опасна.