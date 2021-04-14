Декольте самой красивой женщины в мире на съемке Fendi взволновало фанатов

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, стала героиней новой рекламной кампании люксового бренда Fendi. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

24-летняя манекенщица поделилась бекстейджом со съемки рекламы новой коллекции марки. Она сфотографировалась в зеркало в черном платье длины макси, которое оформлено глубоким декольте. Ее образ дополнили массивное кольцо и нюдовый макияж.

На размещенных в соцсети кадрах знаменитость также позирует на подиуме в комбинезоне черного цвета. Вдобавок ее засняли в белом длинном платье среди стеклянных декораций с собранными в пучок волосами.

Публикация Хадид взволновала ее подписчиков и они принялись писать комплименты ее внешности в комментариях. «Милейшая девушка», «Вау, Белла, какая ты красотка», «Белла, ты превзошла саму себя, восхитительна», «Просто королева», «Самая лучшая», «Обожаю тебя», — высказывались фанаты.

Ранее в апреле Белла Хадид снялась в прозрачном топе для люксового бренда Mugler. На опубликованном фото модель стоит на темном фоне. На ней — прозрачный сверкающий топ с короткими рукавами, полностью обнажающий ее грудь, черная юбка длины миди и капроновые колготки со стрелками.