Сестра Кардашьян поделилась фотографией в бикини и восхитила поклонников

Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни опубликовала снимок в купальнике и обрадовала фанатов. Кадр появился в Instagram-аккаунте собственного сайта знаменитости о красоте и здоровье Poosh.

На размещенном в сети снимке 41-летняя модель позирует лежа около бассейна в раздельном бикини золотистого цвета бренда Oseree стоимостью 170 фунтов стерлингов (18 тысяч рублей). Публикация набрала почти 19 тысяч лайков.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости в комментариях под постом. «Ты меня мотивируешь!», «Очень красивый купальник!», «Ты безумно красивая!», «Очень мило!», «Когда-нибудь и я буду так выглядеть! Идеальное тело! Ты очень горячая!» — писали они.

В марте Кортни Кардашьян снялась полуобнаженной в неприличной позе и разгневала фанатов. В сторис своего Instagram знаменитость сделала репост фотографии, на которой она запечатлена в латексном слитном купальнике черного цвета собственного бренда Ким Кардашьян Skims. На кадре модель сидит на прозрачном стуле с раздвинутыми ногами. Ее образ дополнили черные солнцезащитные очки.