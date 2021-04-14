Россия
 
Последние новости
Чернокожее сообщество надавило на Байдена в Овальном кабинете
Враждующие принцы Гарри и Уильям поговорили перед похоронами принца Филиппа
В России рассказали о болтанке Ту-160 и Су-35
Мэр российского города обязал чиновниц носить волосы до плеч
Украина взяла под усиленную охрану стратегические объекты на границе с Крымом
В Ирландии завели дело против Facebook
Мэр Славянска призвал ввести военную администрацию
Названы сроки восстановления экономики Европы
Восстановлены события в день убийства вора в законе Альберта Рыжего
Новости партнеров
Прослушать новость

В Крыму введут ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Крыму могут быть введены некоторые ограничения на фоне роста заболеваемости COVID-19. Об этом ТАСС сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Она отметила, что меры примут муниципальные власти на своих территориях, где наблюдается всплеск заражений, и они не будут распространяться на весь полуостров. «в тех регионах, где на сегодняшний день уровень заболеваемости выше, чем среднереспубликанский показатель, там точечно будут вводиться определенные ограничения», — сказала чиновница, уточнив, что речь может идти, например, об отмене или переносе массовых мероприятий.

Пеньковская добавила, что рост заболеваемости в регионе связан с распространением инфекции по Крыму, а также из-за увеличения завозных случаев из Украины.

Ранее главный санитарный врач полуострова говорила, что за последние две недели суточные показатели заболеваемости COVID-19 в Крыму удвоились — с 52-53 случаев в день до 94-95.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму удвоился за две недели
Путин оценил отмену запретов в Крыму словами «нельзя считать, что все закончилось»
Жители Крыма назвали москвичей виновными во вспышке коронавируса на полуострове