Росгвардия закупит гранаты для подавления массовых беспорядков

Росгвардия закупит 15,4 тысячи гранат для подавления массовых беспорядков, борьбы с правонарушителям и террористами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала госзакупок.

Согласно описанию, большая часть снарядов — нелетального действия, однако в перечне также есть выстрел с термобарическим снаряжением (ВГМ93.100), который может привести к смерти человека.

В Росгвардии отметили, что средства предназначены для борьбы с террористами в условиях города, для нелетального воздействия на участников массовых беспорядков и для создания «непереносимых условий» правонарушителям.

Максимальную цену госконтракта в ведомстве оценили в 227 миллионов рублей.