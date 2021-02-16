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Силовики с дубинками и щитами устроили игру в уличные беспорядки со школьниками

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В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа силовики провели для учеников школы №42 урок с дубинками и щитами и разыграли уличные беспорядки в спортзале. Видео занятия опубликовал местный телеканал «Мегаполис».

На появившихся в сети кадрах группа силовиков выстраивается в шеренгу и закрывается щитами, а дети начинают кидать в них мячи. Через несколько секунд из-за спин силовиков выбегают несколько человек и хватают одного из участников «беспорядков» — человека в форме, который, очевидно, играет роль провокатора.

На следующих кадрах выстроившиеся у стены силовики с щитами демонстрируют выпад с одновременным ударом ногой и дубинкой.

«Ребятам была представлена экспозиция из полицейских фуражек стран мира, а потом разыграна сценка», — говорится в сообщении об «Уроке мужества» в школе №42, опубликованном на сайте регионального управления МВД.

В 2019 году в Татарстане очевидцы сняли на видео тренировку силовиков по разгону школьников-демонстрантов. В публикации говорилось, что люди в форме со щитами «скручивали и давали отпор ученикам девятого класса», которых просили нападать на силовиков. В ходе учений были отработаны методы противодействия массовым беспорядкам, подростки были в роли нападавших.

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