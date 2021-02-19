Главу МВД российского города уволили после скандала с «разгоном митинга» в школе

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа после скандала с уроком мужества, на котором силовики показали детям «разгон митингов», уволили временно исполняющего обязанности начальника городского управления МВД Олега Сураева. Об этом сообщается на сайте МВД по региону.

Кроме того, после проверки некоторых сотрудников МВД предупредили о неполном служебном соответствии. Четверо сотрудников получили строгий выговор.

Ранее МВД назвало недопустимым данный инцидент. Начальнику регионального главка также вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии.

Видео урока мужества, который полицейские Нижневартовска провели для школьников, появилось в сети 16 февраля. На нем группа силовиков выстраивается в шеренгу и закрывается щитами, а дети начинают кидать в них мячи. Через несколько секунд из-за спин силовиков выбегают несколько человек и хватают одного из участников «беспорядков» — человека в форме, который, очевидно, играет роль провокатора.