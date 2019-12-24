МВД отреагировало на учения Росгвардии по разгону школьников

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отреагировал на прошедшую в Татарстане тренировку росгвардейцев по разгону школьников-демонстрантов, уволив непосредственных организаторов учений, сообщает ТАСС.

Колокольцев также вынес предупреждение главе МВД Татарстана Артему Хохорину. Он будет привлечен к дисциплинарной ответственности за неполное служебное соответствие.

Тактико-строевые занятия Росгвардии с участием девятиклассников прошли 20 декабря на территории новотроицкой средней школы. В ходе учений были отработаны методы противодействия массовым беспорядкам, подростки были в роли нападавших. Учения проводились по инициативе руководства районного отдела МВД с разрешения администрации учебного заведения.

Очевидцы сняли происходившее на видео. В публикации говорилось, что сотрудники Росгвардии с щитами «скручивали и давали отпор ученикам 9-го класса», которых просили нападать на бойцов. В региональном управлении министерства отрицали причастность к тренировкам.

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