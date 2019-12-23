Российским школьникам показали методы разгона протестующих

"Злат-ТВ" (СМИ Златоуст) / YouTube

Спецназ ФСИН показал школьникам силовые методы разгона протестующих во время церемонии посвящения учеников в кадеты в школе №21 города Златоуст Челябинской области. Видео было опубликовано в YouTube телеканала «Златоустовское телевидение». Сейчас оно удалено.

В ролике бойцы в форме, с щитами и дубинками продемонстрировали правила нанесения ударов и защиты от нападающих. «Палкой сверху бей!» — говорил командир.

Посвящение в кадеты прошло 16 декабря. Родители на мероприятии не присутствовали и узнали о выступлении силовиков из телерепортажа.

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