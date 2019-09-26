Школу с «полицейскими» классами обвинили в вымогательстве и унижении детей

В Перми родители учеников «полицейских» классов местной школы пожаловались президенту России на унижение их детей и вымогательство денег. По подсчетам семей, в год им приходилось сдавать в общей сложности около 25 миллионов рублей. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В письме родители учеников пермской школы №105 указали, что деньги с них собирают якобы на обмундирование, спортивную форму, нашивки, погоны и на проведение различных мероприятий, однако отчета о потраченных средствах им не предоставляли. В местном департаменте образования провели проверку по факту обращения и подтвердили факты незаконного сбора денег с родителей.

Кроме того, управление надзора и контроля министерства образования изучило деятельность допрофессиональных полицейских классов. По словам чиновников, по закону муниципальная школа вообще не может оказывать такие образовательные услуги.

В регионального главке МВД сообщили, что по заявленным фактам хищения денег возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК («Мошенничество»).

Ранее жители Новосибирска пожаловались, что в одной из местных школ требуют деньги за переход в старшие классы. Ученица девятого класса школы №41 Ксения рассказала, что ее классная руководительница объявила о «традиции, которая идет из года в год». По словам девушки, ученики, которые переходят в 10-й класс, должны сдать по тысяче рублей «на нужды школы».

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