Ведущая показала превращение своего дома в отдельную палату для больного мужа

Ведущая британского утреннего шоу Good Morning Britain Кэйт Гэррауэй (Kate Garraway) рассказала, что превратила свой дом в отдельную палату для больного мужа Дерека. Как сообщает Daily Mail, она показала обновленное жилище в эфире телеканала.

По словам Гэррауэй, она потратила тысячи фунтов (сотни тысяч рублей по текущему курсу), чтобы муж мог восстанавливаться в домашних условиях. Дом ведущей находится на севере Лондона, в нем несколько этажей и собственный сад.

Ведущая подчеркнула, что Дереку требуется круглосуточная помощь. Она призналась, что ситуация была непростой, но Гэррауэй очень довольна тем, что муж вернулся домой после года лечения в медицинском учреждении.

Среди обновлений в доме она перечислила установку лифта для инвалидной коляски, переделку ванной комнаты для удобства Дерека, установку сигнализации, а также оборудование полноценной спальни с кроватью, специально подобранной по советам врача.

Гэррауэй добавила, что намерена ночевать рядом с супругом на отдельной кровати, чтобы улучшить его настроение и ускорить восстановление.

Ранее она сообщила, что отказывается уходить из эфира ради того, чтобы заботиться о Дереке. Гэррауэй собиралась найти подходящего человека для этой деятельности, чтобы продолжать съемки в утренней программе.

Дерек был госпитализирован с коронавирусом в марте 2020 года. У него не было стандартных симптомов заболевания — высокой температуры и кашля. До госпитализации он жаловался на онемение в руке, головные боли и одышку. В больнице врачи ввели его в искусственную кому, больной находился в ней 98 дней и вышел только летом.