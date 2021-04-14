Пашинян заявил о готовности к конструктивным переговорам по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности возобновить конструктивные переговоры для окончательного завершения конфликта в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

«Мы в этом вопросе имеем максимально конструктивный подход для полного возобновления переговорного процесса и для реального, окончательного решения вопроса», — сказал Пашинян, выступая 14 апреля в парламенте республики.

Он выразил надежду, что Минская группа ОБСЕ своей активностью будет способствовать этому.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у его страны нет никаких планов военных операций на границе с Арменией. «Армянской армии нет, она деморализована, наши войска стоят в пяти метрах. Но мы не имеем никаких военных планов», — отметил он.

Алиев выразил надежду, что со временем конфликты между армянами и азербайджанцами закончатся, и у двух народов «не будет проблем в том, чтобы жить бок о бок».

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